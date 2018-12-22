Son Dakika Haberleri: 2018'de 8.5 milyon kişi sorgulandı

2018'de 8.5 milyon kişi sorgulandı

4 saat önce

Asayiş uygulamaları kapsamında bu yıl, 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı, aranan 32 bin 409 kişi yakalandı.

2018'de 8.5 milyon kişi sorgulandı, System.String[]
Asayiş uygulamaları kapsamında bu yıl, 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı, aranan 32 bin 409 kişi yakalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:48 

Ekonomi
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