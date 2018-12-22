2018'de 8.5 milyon kişi sorgulandı
4 saat önce
Asayiş uygulamaları kapsamında bu yıl, 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı, aranan 32 bin 409 kişi yakalandı.
Asayiş uygulamaları kapsamında bu yıl, 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı, aranan 32 bin 409 kişi yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:48
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