2018'de 9 Tondan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirdi
43 dakika önce
Narkotik polisleri 2018'de 45 bin 682 olaya müdahale ederek, 63 bin 332 şüpheli şahsı yakaladı.
Narkotik polisleri 2018'de 45 bin 682 olaya müdahale ederek, 63 bin 332 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyonlarda 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde ve 6 milyon 599 bin 579 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2018 yılı içinde yaptığı çalışmaların istatistiklerini yayınladı. Polis ekipleri yıl içerisinde 45 bin 682 olaya müdahale etti. Ekiplerce, 63 bin 332 şüpheli şahıs yakalanırken 5 bin 833 zanlı da tutuklandı. Operasyonlarda 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde ve 6 milyon 599 bin 579 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2017 verileriyle karşılaştırıldığında yakalanan şüpheli sayısı yüzde 39, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 15, elde edilen uyuşturucu madde ve hap oranı ise toplamda yüzde 17 artış gösterdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:16 Kaynak: İHA
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