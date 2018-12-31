2018'de 94 Gazeteci Öldürüldü

Uluslararası Gazeteciler Birliği tarafından yayımlanan rapora göre, 2018'de dünyanın çeşitli ülkelerinde şiddetli olayları nedeniyle 94 gazeteci öldürüldü.

Uluslararası Gazeteciler Birliği tarafından yayımlanan rapora göre, 2018'de dünyanın çeşitli ülkelerinde şiddetli olayları nedeniyle 94 gazeteci öldürüldü.



Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Gazeteciler Birliği tarafından yayımlanan raporda, 2018 yılında 94 gazeteci şiddete maruz kalarak hayatını kaybetti.



Raporda, gazeteciler için en tehlikeli ülkenin 16 gazetecinin öldürüldüğü Afganistan ve 11 gazetecinin öldürüldüğü Meksika olduğu tespit edildi. Raporda, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci sayısının 82 olduğu aktarıldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsoloslukta öldürülmesinin "gazetecilerin güvenliğine ilişkin sürekli bir kriz örneği" olduğu vurgulandı.



Uluslararası Gazeteciler Birliği Başkanı Philip Leeroth, "Acımasız şiddet, insan yaşamını tamamen görmezden geliyor" dedi.



Leeroth, Birleşmiş Milletler (BM) üye devletlerini Uluslararası Gazeteciler Birliği tarafından gazetecilerin güvenliği ve korunmasına ilişkin geçen Eylül ayında sunulan bir taslak anlaşma kabul etmeye çağırdı. Leeroth anlaşmanın, öldürülen gazetecilere karşı işlenen suçlara somut bir yanıt olacağını belirtti. - BRÜKSEL

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