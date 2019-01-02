Son Dakika Haberleri: 2018'de Abd-Meksika Sınırında 376 Göçmen Hayatını Kaybetti

2018'de Abd-Meksika Sınırında 376 Göçmen Hayatını Kaybetti

40 dakika önce

NEW Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken geçen yıl 376 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

2018'de Abd-Meksika Sınırında 376 Göçmen Hayatını Kaybetti, System.String[]
NEW Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken geçen yıl 376 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kayıp Göçmenler Projesi'nin internet sitesinde, ABD-Meksika sınırında hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin bir rapor yayınlandı.

Raporda, geçen yıl sınırı geçerken veya geçtikten sonra hayatını kaybeden toplam göçmen sayısının 376 olduğu kaydedildi.

Bu kişilerden 138'inin yaşının ve cinsiyetinin tespit edilemediği belirtilen raporda, geri kalan rakamın da 214'ünün erkek, 20'sinin kadın ve 4 kişinin de çocuk olduğu bildirildi.

ABD Federal hükümetinin hala kısmen kapalı olması nedeniyle verilerin 21 Aralık'tan sonra güncellenmediğine dikkat çekildi.

Sitede, 2018 içinde Amerika kıtası genelinde kötü şartlar nedeniyle göç ederken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 512 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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