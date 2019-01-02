Son Dakika Haberleri: 2018'de ABD-Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybetti

2018'de ABD-Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybetti

1 saat önce

Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken geçen yıl 376 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

2018'de ABD-Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybetti, System.String[]
Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken geçen yıl 376 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:45 

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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