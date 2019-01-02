2018'de ABD-Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybetti
1 saat önce
Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken geçen yıl 376 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.
Meksika
sınırından ABD
'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken geçen yıl 376 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:45
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