2018'de Afşin'de 646 Kişi Mutluluk İçin "Evet" Dedi

Afşin Belediyesi evlendirme memurluğunca 2018'de 646 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Afşin Belediyesi evlendirme memurluğunca 2018'de 646 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.



İlçede 2018 yılı içerisinde evlenmek amacıyla belediyenin evlendirme memurluğuna 646 çift başvuru yaptı.



Bu başvuruda yabancı kadın ile yapılan evlilik sayısı 12, yabancı erkek ile yapılan evlilik sayısı 1, her iki kişinin yabancı uyruklu olduğu evlilik sayısı ise 2 oldu.



Afşin Belediyesi evlendirme memuru Ahmet Gül, mutluluk için "evet" diyen 646 çiftin nikah işlemini yaptıklarını belirtti.



Çiftlere tekrardan ömür boyu mutluluklar dileyen Gül, "Afşin Belediyemizin inşallah önümüzdeki günlerde yeni bir nikah merasim yerine kavuşacağının da müjdesini vermek istiyorum. İnşallah bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki süreçte yeni bir nikah merasim yerinde Afşinli vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz." dedi.

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