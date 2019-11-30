Son Dakika Haberleri: 2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya 2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Dünya genelinde Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi yaşamını yitirdi.

2018'de AIDS nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Dünya genelinde Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi yaşamını yitirdi.


Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programının (UNAIDS) yayımladığı rapora göre, HIV epidemisinin başlangıcından bu yana 74,9 milyon kişi HIV ile enfekte oldu, 32 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeni ile hayatını kaybetti.

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UNAIDS, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:58 
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