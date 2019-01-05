Son Dakika Haberleri: 2018'de Asayiş Olaylarında 55 Kişi Hayatını Kaybetti

2018'de Asayiş Olaylarında 55 Kişi Hayatını Kaybetti

25 dakika önce

Samsun'da 2018 yılı içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde yaşanan asayiş olaylarında 55 kişi hayatını kaybetti, bin 617 kişi ise yaralandı.

2018'de Asayiş Olaylarında 55 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da 2018 yılı içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde yaşanan asayiş olaylarında 55 kişi hayatını kaybetti, bin 617 kişi ise yaralandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, 2018 yılı içerisinde il genelinde 6 bin 325'i asayiş, 2 bin 416'sı kabahatler olmak üzere toplamda 8 bin 741 olay meydana geldi. Meydana gelen asayiş olayları neticesinde ise 55 kişi hayatını kaybederken bin 617 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 32'sinin, yaralananların ise 819'unun trafik kazalarında olması dikkat çekti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa
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