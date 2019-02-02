2018'de Didim'de Rekor Nüfus Artışı Yaşandı

İçişleri Bakanlığının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in nüfusu binde 67,99'lık artışla 79 bin 464'den 85 bin 55'e yükseldiAydının iki turistik ilçesinden biri olan Didim, 2018 yılında da nüfus en fazla artan ilçe unvanını sürdürdü.

İçişleri Bakanlığının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in nüfusu binde 67,99'lık artışla 79 bin 464'den 85 bin 55'e yükseldi



Aydının iki turistik ilçesinden biri olan Didim, 2018 yılında da nüfus en fazla artan ilçe unvanını sürdürdü. 2017 yılında nüfusu binde yüzde 29,37 artan Didim'in 2018 yılındaki artış hızı ise binde yüzde 67,99 oldu. Bir önceki yıla göre nüfus artış hızı iki katını geçerken, 79 bin 464 olan nüfusu 2018'de 85 bin 55'e yükseldi.



Didim'deki artan nüfus oranıyla ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay "Bilindiği gibi ilçemizin nüfusu her geçen yıl artıyor. Bu artış sadece denizi, iklimi ve güneşe bağlamıyoruz. Artık insanlar Büyükşehirlerdeki baskıcı tutumdan kaçarak Ege ve Akdeniz'de kendilerine yer seçiyorlar. İnsanlar özgür yaşamak, dilediğince gezmek ve rahat ortamlarda yaşamını idame ettirmek istiyorlar. Bu tercihler arasında yerel yönetimlerin sunduğu hizmet ve çalışmalarda etkili oluyor. Sadece ülke içerisinde değil, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da tercihlerini Didim'den yana kullandığını görüyoruz." dedi. - AYDIN

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