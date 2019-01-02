2018'de Ege'de 25 Bin 336 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 2018 yılı içinde Ege Denizi'nden Yunan adalarına gitmek isteyen 25 bin 336 kaçak göçmeni yakalayarak çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 2018 yılı içinde Ege Denizi
'nden Yunan adalarına gitmek isteyen 25 bin 336 kaçak göçmeni yakalayarak çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı. 2018 yılında da düzensiz göç hareketleri Ege denizinde yükselen bir grafik ile devam etti. Ege Denizinde düzensiz göçle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava, kara ve deniz unsurları 365 gün 24 saat kesintisiz görev yaptı. 2018 yılında 653 düzensiz göçmen olayına müdahale edildi. 25 bin 336 kişi çıktıkları bu ölüm yolculuğunda kurtarılırken, 65 kişi ise yaşadıkları kazalarda hayatlarını kaybetti. Gerçekleşen çalışmalarda 60 organizatör yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
(Emrah
Elmas/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy'u Yasa Boğan Ölüm Haberi!
Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Cuma Günü Kar Geliyor
Son Dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe