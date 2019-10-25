2018'de ekonomiye en fazla katkı mali olmayan şirketlerden
1 saat önce
Mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değer içindeki payı 2018 yılında yüzde 57,8 oldu.
Mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değer içindeki payı 2018 yılında yüzde 57,8 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:24
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