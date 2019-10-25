Son Dakika Haberleri: 2018'de ekonomiye en fazla katkı mali olmayan şirketlerden
Son Dakika Ekonomi 2018'de ekonomiye en fazla katkı mali olmayan şirketlerden

2018'de ekonomiye en fazla katkı mali olmayan şirketlerden

1 saat önce

Mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değer içindeki payı 2018 yılında yüzde 57,8 oldu.

2018'de ekonomiye en fazla katkı mali olmayan şirketlerden, System.String[]

Mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değer içindeki payı 2018 yılında yüzde 57,8 oldu.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:24 
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