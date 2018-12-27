Son Dakika Haberleri: 2018'de En Çok Okunan Dergi Makaleleri
BBC

2018'de En Çok Okunan Dergi Makaleleri

1 saat önce İlandır

Bilimden sinemaya, beslenmeden yapay zekaya kadar pek çok konuda hazırladığımız DERGİ makaleleri arasında 2018'de en çok okunanları derledik.

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2018'de en fazla okunan dergi yazılarını derledik.

1) Neden miyop oluruz?

Miyopi ya da uzağı net görememe sorunu en yaygın göz bozukluklarından biridir.

Miyopla ilgili açıklamaların çoğu, sorunu genlere ve fazla okumaya bağlama yönünde oluyor. Peki gerçek neden bu mu?

2) Başkalarının seks hayatı sandığınız gibi değil

Araştırmalar, gençlerin gerçekte olduğundan daha fazla seks yaptıkları kanısında olduğumuzu gösteriyor. Özellikle erkekler, genç kadınların seks hayatı ile ilgili çarpık bir anlayışa sahip.




3) Bunamaya karşı 7 önemli besin

Dünyada bunama (demans) vakalarının sayısı 47,5 milyona ulaştı. Bu oran sürekli arttığı halde, bunamanın beslenme ile bağlantısı konusundaki araştırmalar oldukça sınırlı. Peki uzmanlar hangi besinlerin bunamaya karşı etkili olabileceğini düşünüyor?




4) Dünya sinemasının en iyi 100 filmi

BBC Kültür servisi, dünya sinemasının gelmiş geçmiş en iyi filmlerini belirlemek için 43 ülkeden 209 film eleştirmeninin görüşlerine başvurdu. İşte ilk 100'e giren filmler…




5) Kimler güne çok erken başlıyor?

Başta bazı aktörler ve Silikon Vadisi genel müdürleri olmak üzere bazı insanlar güne çok erken başlıyor. Daha fazla iş yapabilmek için bu iyi bir yöntem mi?




6) Para insanı nasıl değiştiriyor?

Zenginlerin daha cimri ve az güvenilir olduğunu gösteren araştırmalar ne kadar doğru?




7) Dünyanın en iyi yönetilen 6 ülkesi

Hükümete güven, ilerici sosyal politikalar ve etkili adalet sistemi bakımından sürekli liste başı olan altı ülke hangisi?

8) Turist gözüyle Van kahvaltısı

Van'da kahvaltı öyle önemlidir ki ana caddeye paralel sokaklardan biri halk arasında "Kahvaltıcılar Sokağı" olarak bilinir.




9) Hiç çaba harcamadan hafızayı güçlendirme yöntemi

Kısa ve uzun dönemli hafızayı güçlendirmenin çok basit bir yöntemi var; bu yöntem öğrencilerin de Alzheimer hastalarının da işine yarıyor.




10) En besleyici 20 bitkisel gıda

1000 çeşit ham gıdayı inceledikten sonra araştırmacılar vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı.




11) İnsanı yapay zekadan ayıran tek kelime hangisi?

Yapay zeka giderek hayatın birçok alanına girip daha fazla önem kazanmaya başlarken, araştırmacılar insan ile yapay zekayı birbirinden ayırt etmeyi sağlayacak kelimeyi bulmaya çalışıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:17 

Van, Teknoloji
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