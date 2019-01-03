2018'de fiyatı en çok artan 20 ürün
1 saat önce
Geçen yıl gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en yüksek fiyat artış oranı yüzde 184 ile kuru soğanda gerçekleşirken, bu ürünü yüzde 91 ile salça, yüzde 75 ile patates, yüzde 68 ile bebek maması takip etti.
Geçen yıl gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en yüksek fiyat artış oranı yüzde 184 ile kuru soğanda gerçekleşirken, bu ürünü yüzde 91 ile salça, yüzde 75 ile patates, yüzde 68 ile bebek maması takip etti. Son 1 yılda sadece 4 gıda ürününün fiyatı geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:00
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