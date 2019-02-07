2018'de hayvan sayısı arttı
30 dakika önce
Büyükbaş hayvan sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 17,2 milyona, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 4,1 yükselerek 46,1 milyona ulaştı.
Büyükbaş hayvan sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 17,2 milyona, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 4,1 yükselerek 46,1 milyona ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:30
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