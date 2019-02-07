Son Dakika Haberleri: 2018'de hayvan sayısı arttı

2018'de hayvan sayısı arttı

30 dakika önce

Büyükbaş hayvan sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 17,2 milyona, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 4,1 yükselerek 46,1 milyona ulaştı.

2018'de hayvan sayısı arttı, System.String[]
Büyükbaş hayvan sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 17,2 milyona, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 4,1 yükselerek 46,1 milyona ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:30 

Ekonomi
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