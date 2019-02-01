2018'de İhracat Kredilerinin Yüzde 53'ünü Exımbank Sağladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ'leri ihracatçı yapmak üzere bir strateji izlediklerini belirterek, 2018 yılında Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü EXIMBANK'ın tek başına kullandırdığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ'leri ihracatçı yapmak üzere bir strateji izlediklerini belirterek, 2018 yılında Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü EXIMBANK'ın tek başına kullandırdığını söyledi.



Türk EXIMBANK, genel müdürlük binasında "2018 Faaliyet Sonuçları, 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünler" konulu toplantı düzenledi. Toplantıya katılarak bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "KOBİ'lerimizi ihracatçı yapmak üzere bir strateji güttük. 2017 yılı başında yüzde 53 olan KOBİ ağırlığı 2018 sonu itibariyle yüzde 70.7'ye ulaşmaktadır. 2018 yılında Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü EXIMBANK tek başına kullandırmış bulunmaktadır. Türk EXIMBANK, Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketidir" dedi.



Bakan Pekcan, 2018'in en zor dönemlerinde tereddüt ettiklerini fakat "Durmak yok yola devam" dediklerini" söyledi. Pekcan, çok başarılı sonuçlar aldıklarını, bu çalışmaların 2019'da da devam edeceğini belirtti.



Türk EXIMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise, "2018'de Türk bankacılık sistemi yüzde 14.1 büyüdü. Bankamız yüzde 61.3 kredi büyüklüğünde büyüme gösterdi . Türk bankacılık sistemi aktif yapısı 2018'de yüzde 18.7 büyüme gösterdi. Bankamız ise yüzde 63 büyüme gösterdi" dedi.



"Yurt dışı kaynak temini konusunda da Türkiye'deki 52 banka arasında 7. büyük bankayız. Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk proje şirketlerinin işlerini yapmalarını kolaylaştırıyoruz" diyen Yıldırım, sigortalarının finansmana dönüşen bir enstrüman olduğunu sözlerine ekledi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Balkanı İsmail Gülle, "'EXIMBANK, bankaların yağmurlu günde şemsiye vermediği ifade edilen günlerde ihracatçının şemsiyesi oldu" diyerek EXIMBANK'ın faaliyetlerinden bahsetti. Gülle, 2019 yılı hedefleri doğrultusunda EXIMBANK'tan beklentilerinin azalmadığını tam tersi artacağını, hedeflerinin 200 milyar dolar olduğunu ifade etti. Gülle, "Yeni ekonomi programının üzerinde bir rakam. Bu rakamları gerçekleştirebilmek mümkün. Bugüne kadar mümkün olmayanları yaparak geldik. Rekorlar açıklayarak geldik. Bunu da yapacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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