2018'de Kaçan İçkiye Geçit Verilmedi

Emniyet ve Jandarma
birimlerince 2018 yılında piyasaya sürülmek üzere toplam 693 bin 479 adet içki şişesi ve 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 137 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 125'i tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 2018 yılında sahte/kaçak içki imal edenlere ve bunları piyasaya sürenlere geçit vermedi. Emniyet ve Jandarma ekiplerince 2018 yılında yurt genelinde farklı zamanlarda kaçak içki operasyonları yapıldı. Toplam 2 bin 168 olayda 3 bin 137 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 125'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yurt genelindeki operasyonlarda 693 bin 479 adet içki şişesi, 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, sahte alkollü içki imal eden 177 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi de deşifre edildi.
EN FAZLA SAHTE İÇKİ TATİL BÖLGELERİNDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda özellikle turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerinde ve büyükşehirlerde ele geçirilen kaçak içki miktarı dikkat çekti. Emniyet ve Jandarmanın operasyonları sonucunda İzmir
'de 506 bin 224 adet içki şişesi ve 806 bin 319 litre sahte içki, İstanbul
'da 36 bin 717 adet içki şişesi ve 61 bin 325 litre sahte içki, Antalya
'da 49 bin 957 adet içki iesi ve 77 bin 435 litre sahte içki, Muğla
'da 7 bin 331 adet içki şişesi ve 19 bin 690 litre sahte içki, Adana
'da 3 bin 326 adet içki şişesi ve 108 bin 402 litre sahte içki, Ankara
'da 4 bin 851 adet içki şişesi ve 2 bin 877 litre sahte içki, Bursa
'da 3 bin 589 adet içki iesi ve 3 bin 33 litre sahte içki, Çanakkale
'de 166 adet içki şişesi ve 14 bin 242 litre sahte içki ele geçirildi.
(HA)