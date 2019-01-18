2018'de kapanan şirket sayısı azaldı

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı.

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.

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