2018'de kişi başı balık tüketimi, 6,14 kilogram oldu - Son Dakika
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2018'de kişi başı balık tüketimi, 6,14 kilogram oldu

6 saat önce

TÜRKİYE'de 2018 yılında, ihraç edilenlerle birlikte 628 bin 631 ton deniz ürünü tüketime sunuldu.

2018'de kişi başı balık tüketimi, 6,14 kilogram oldu, System.String[]

TÜRKİYE'de 2018 yılında, ihraç edilenlerle birlikte 628 bin 631 ton deniz ürünü tüketime sunuldu. Kişi başına ortalama balık tüketimi ise bir önceki yıla göre yüzde 11.8 artarak 6,14 kilogram oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı su ürünleri verilerini paylaştı. Buna göre; 2018 yılında 628 bin 631 ton deniz ürünü tüketime sunuldu. Üretimin yüzde 35,3'ünü deniz balıkları, yüzde 9,9'unu diğer deniz ürünleri, yüzde 4,8'ini iç su ürünleri ve yüzde 50'sini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Kişi başına ortalama balık tüketimi 2017 yılında 5,49 kilo olarak gerçekleşirken, 2018 yılında yüzde 11,8 artışla 6,14 kilograma yükseldi.

EN ÇOK SARDALYA AVLANDI

Deniz ürünleri avcılığı miktarına göre Akdeniz bölgesi, yüzde 4,5 ile diğer bölgeler arasında en son sırada yer alıyor. Genel olarak avcılık gırgır, trol ve uzatma ağları ve parakete av araçları ile yapılan Akdeniz'de, 2018 yılında en fazla yakalanan balık türü 2 bin 964 ton ile sardalya oldu. En fazla avcılığı Mersin, Adana ve Hatay illerinde yapılan sardalya, doğu ve güneydoğu bölgelerinde tüketildi. Sardalya balığı, Antalya civarında ise çoğunlukla kılıç, grida ve berlam gibi balıkları paraketa oltaları ile yakalayabilmek için yem olarak kullanıldı.

MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS İKİNCİ SIRADA

Akdeniz'de en fazla avlanan türler arasında ikinci sırada bin 283 ton ile mavi yüzgeçli orkinos balığı yer alıyor. Avcılığı Uluslararası Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu tarafından sınırlandırılan bu tür, Akdeniz'de canlı olarak avlanıp, Japonya'ya ihraç ediliyor. Akdeniz'de avlanan diğer türler ise avlandıkları tonaja göre şöyle sıralandı:

"Mercan 755 ton, barbunya 627 ton, gümüş 540 ton, kolyoz 496 ton, kefal 456 ton, palamut-torik 347 ton, dil 304 ton, kraça istavrit 300 ton, karagöz istavrit 268 ton, kupez 227 ton."

İÇ SULARIN BİRİNCİSİ ANTALYA

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, çipura, kılıç, izmarit, mırmır, yazılı orkinoz, akya, zurna, tombik, iskorpit, lahoz, iskarmoz, lüfer, grenyüz, karagöz, paşa barbunu, hamsi, albakor (patlakgöz), bakalorya- berlam, tekir, sarıgöz, minekop, kırlangıç, levrek, fangri, isparoz, lipsöz, kayabalığı, köpek trança, melanurya, avcı, sarpa, fener balığı, sinagrit, orfoz, uskumru, kırlangıç (mazak), dülger, işkine, zargana, pisi, mercan, vatoz ve hani balıklarının da avlanan türler arasında olduğunu ve bu balıkların 2018 yılı toplam avcılığının 10 bin 737 ton olduğunu ifade etti.

Avlanan balıkların yanı sıra Akdeniz ve iç sularda balık yetiştiriciliğinin de öneminden söz eden Erkan, "Akdeniz bölgesinde denizde ve iç sularda olmak üzere 2018 yılında toplam 15 bin 876 ton balık, yetiştiricilik yoluyla üretildi. 3 bin 62 ton denizde çipura, bin 52 ton denizde levrek, bin 555 ton iç sularda alabalık ve 25 ton iç sularda aynalı sazan yetiştiriciliği ile Antalya birinci sırada yer almaktadır. Kahramanmaraş'ta 4 bin 286 ton, Isparta'da 2 bin 778 ton, Adana'da bin 860 ton, Kilis'te bin 150 ton, Osmaniye'de ise 88 ton olmak üzere toplam 11 bin 717 ton alabalık iç sularımızda yetiştirilmiştir" dedi.


Antalya, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:59 Kaynak: DHA
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