2018’de müzelerimizi 28 milyon kişi gezdi…
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından Ajans Press'in derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki toplam müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 28 milyon 169 bin 615 olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:08
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından Ajans
Press'in derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki toplam müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 28 milyon 169 bin 615 olarak belirlendi.
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