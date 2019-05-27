Son Dakika Haberleri: 2018’de müzelerimizi 28 milyon kişi gezdi…

2018’de müzelerimizi 28 milyon kişi gezdi…

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından Ajans Press'in derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki toplam müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 28 milyon 169 bin 615 olarak belirlendi.

2018’de müzelerimizi 28 milyon kişi gezdi…, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından Ajans Press'in derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki toplam müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 28 milyon 169 bin 615 olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:08 
Ajans, Ekonomi
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