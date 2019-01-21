Son Dakika Haberleri: 2018'de Oto Aksesuarı Satışları 2 Kattan Daha Fazla Arttı

2018'de Oto Aksesuarı Satışları 2 Kattan Daha Fazla Arttı

46 dakika önce

HEPSİBURADA, 2018 yılı oto aksesuarı kategorisi trendlerini açıkladı.

2018'de Oto Aksesuarı Satışları 2 Kattan Daha Fazla Arttı, System.String[]
HEPSİBURADA, 2018 yılı oto aksesuarı kategorisi trendlerini açıkladı. Alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, kategoride en çok talep gören ürünlerin oto lastiği olduğunu belirtti.

Hepsiburada, 2018 Trend Raporu'nu yayınladı. Her altı ayda bir kategori bazındaki alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, 2018 yılının oto aksesuar kategorisi trendlerini paylaştı. Rapora göre, 2017 yılıyla karşılaştırıldığında oto aksesuarları kategorisinde 2018 yılında satılan ürün çeşidi yüzde 38 artış gösterirken, toplam talep 2 katından da fazla arttı.

Birçok kategoride olduğu gibi oto aksesuarları için de iş birliği yaptığı marka sayısını 2018 yılında yüzde 80 artırarak ürün çeşitliliğini zenginleştiren Hepsiburada, ürün çeşitliliğindeki artışa paralel olarak toplam talepte de yüzde 75 artış kaydetti.

KIŞ LASTİKLERİ İLK SIRADA

Hepsiburada oto aksesuarları trend raporuna göre, 2018'de en çok talep gören ürün grubu oto lastikleri oldu. Oto lastikleri dağılımına bakıldığında ise kış lastiklerinin ilk sırada olduğu dikkat çekti. Yakıt ve yağ katkıları ise oto lastiklerinin hemen arkasından geldi. Oto ses görüntü sistemleri ise bu grubu takip etti.

Veriler ayrıca site içinde en çok arama yapılan ürünlerin lastik ve farklı lastik çeşitleri olduğunu ortaya koydu. Trend raporunun verileri, Türk tüketicisinin giderek can güvenliğine daha fazla önem verdiğini ve mevsime göre lastik değişimi yaptığını ortaya çıkardı. Bunlar dışında oto teyp ve antifriz de en çok aranan ürünler sırlamasında üst sıralarda yer aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

Ekonomi
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