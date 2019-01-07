Son Dakika Haberleri: 2018'de Rusya'nın Petrol Üretimi Yüzde 1.6, Doğalgaz Üretimi Yüzde 4.9 Arttı

2018'de Rusya'nın Petrol Üretimi Yüzde 1.6, Doğalgaz Üretimi Yüzde 4.9 Arttı

32 dakika önce

Rusya’nın 2018 yılında petrol üretimi yüzde 1.6 artarken doğalgaz üretiminde de yüzde 4.9 artış kaydedildi. Rusya’da resmi verilere göre petrol üretimi 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 1,6 artarak 555,84 milyon ton oldu. Doğalgaz üretimi ise 2018 yılında yüzde 4,9 artarak 725,17 milyar metreküp oldu. 2018 yılında Rusya’nın günlük ortalama petrol üretim 11,16 miyon varil […]The post 2018’de Rusya’nın petrol üretimi yüzde 1.6 , doğalgaz üretimi yüzde 4.9 arttı appeared first on Enerji Enstitüsü.

2018'de Rusya'nın Petrol Üretimi Yüzde 1.6, Doğalgaz Üretimi Yüzde 4.9 Arttı, System.String[]
Rusya'nın 2018 yılında petrol üretimi yüzde 1.6 artarken doğalgaz üretiminde de yüzde 4.9 artış kaydedildi.

Rusya'da resmi verilere göre petrol üretimi 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 1,6 artarak 555,84 milyon ton oldu. Doğalgaz üretimi ise 2018 yılında yüzde 4,9 artarak 725,17 milyar metreküp oldu.

2018 yılında Rusya'nın günlük ortalama petrol üretim 11,16 miyon varil olarak gerçekleşti.

2018 Aralık ayında Rusya'nın petrol üretimi 2017'nin aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 48,44 milyon tona çıktı. Aralık ayında petrol üretimi bir önceki aya göre günde 80 bin varil arttı. Aralık ayında günlük ortalama üretim 11,45 milyon varil oldu.

Aralık ayında ise doğalgaz üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 67,04 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:15 

Rusya Federasyonu, Sektörel
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