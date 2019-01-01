2018'de Sakarya'da Polis Ekiplerince 27 Bin 859 Şahıs Yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan 27 bin 859 şahıstan 14 bin 502'si gözaltına alındı ve bu şahıslardan 2 bin 430'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan 27 bin 859 şahıstan 14 bin 502'si gözaltına alındı ve bu şahıslardan 2 bin 430'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşların huzur ve güven içerisinde 2018 yılını geçirebilmeleri; suç ve suçlularla etkin mücadelenin sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde operasyonlar ve yürüttükleri çalışmalar kapsamında; 27 bin 859 şahsı yakaladı. Yakalanan ve gözaltına alınan 14 bin 502 şahıstan 2 bin 430'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 bin 857 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Şehir genelinde yıl içerisinde yapılan 'Şok' uygulamalarda da; 403 adet ruhsatsız tabanca, 135 adet ruhsatsız tüfek, 311 adet kurusıkı tabanca ve 5 bin 582 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 75 motosiklet ele geçirildi.



"2018'de hırsızlar polislere zimmetlendi"



Son dönemde artan birçok hırsızlık olayı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara suçüstü yapan Sakarya polisi konuyla ilgili kararlı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatı ile yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek adına yeni bir yöntem devreye sokularak, hırsızlar polis ekiplerine zimmetlendirilmişti. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde 2018 yılını geçirebilmeleri, suç ve suçlularla etkin mücadelenin sağlanabilmesi amacıyla Emniyet Müdürü Kaya'nın hayata geçirdiği 'Zimmetleme' yöntemi ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar adım adım takip edildi. Bu hedefte gerçekleştirilen operasyonlarda ise; hakkında dolandırıcılık suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö., hakkında silahla yağma suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., hakkında yağma suçundan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A., hakkında yağma suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. isimli şahıslar ile bu yöntem sayesinde başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 613 aranan şahıs yakalandı. - SAKARYA

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