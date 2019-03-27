Son Dakika Haberleri: 2018'de süt fiyatı yüzde 19 arttı

2018'de süt fiyatı yüzde 19 arttı

3 dakika önce

TÜİK verilerine göre geçen yıl süt fiyatı yüzde 19, sığır eti fiyatı da yüzde 4,8 arttı.

2018'de süt fiyatı yüzde 19 arttı, System.String[]
TÜİK verilerine göre geçen yıl süt fiyatı yüzde 19, sığır eti fiyatı da yüzde 4,8 arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:52 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı! Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 13:55:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018'de süt fiyatı yüzde 19 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]