2018'de süt fiyatı yüzde 19 arttı
3 dakika önce
TÜİK verilerine göre geçen yıl süt fiyatı yüzde 19, sığır eti fiyatı da yüzde 4,8 arttı.
TÜİK verilerine göre geçen yıl süt fiyatı yüzde 19, sığır eti fiyatı da yüzde 4,8 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:52
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