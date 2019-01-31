Son Dakika Haberleri: 2018'de Transfere 7,03 Milyar Dolar Harcandı

2018'de Transfere 7,03 Milyar Dolar Harcandı

1 saat önce

2018 yılında futbol kulüplerinin ne kadar transfer harcaması yaptığı belli oldu.

2018'de Transfere 7,03 Milyar Dolar Harcandı, System.String[]
2018 yılında futbol kulüplerinin ne kadar transfer harcaması yaptığı belli oldu. Toplamda harcanan paranın bir önceki yıla oranla yüzde 10,3 artarak 7,03 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, futbol kulüplerinin transferler için yaptığı harcamayı konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi raporundan ve medyaya yansıyan haberlerden derlediği bilgilere göre, 2018 yılında transfer harcamalarının 7,03 milyar dolara ulaştığı görüldü.

Transfer harcamalarının 2017 yılına oranla yüzde 10,3 arttığı dikkat çekerken, geçen yıl transfer edilen toplam oyuncu sayısı ise 16 bin 533 olarak kayıtlara geçti. Transfer harcamalarındaki dağılım incelendiğinde, harcanan 7,03 milyar doların yüzde 78,2'sini Avrupa kulüplerinin yaptığı transferler oluşturdu. Geçtiğimiz yıl 31 kulübün, transfer için 50 milyon dolar ve üzerinden para harcaması dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Medya transferleri böyle gördü

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında "transfer" başlığı altında 200 binin üzerinden haber çıkışı tespit edilirken, Ocak ayı transfer dönemi 22 bin 717 haberle konuşuldu.

2019 yılı Ocak ayı transfer dönemi ise son günlerde sıcak gelişmelere sahne olurken, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mbaye Diagna son günlere damgasını vuran isim oldu. Senegalli golcü, transferinin ardından yazılı basın ve internette en çok konuşulan ve aranan isim olurken, hakkında 2 bin 258 haber yansıması tespit edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Ajans, Futbol, Spor
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