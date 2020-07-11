2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Rus güzel daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de Antalya'ya geldi.
Rus güzel daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de Antalya'ya geldi. 2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstanbul'da Galatasaray'ın stadına gelerek çeşitli etkinliklere katılan Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptığı açıklamada, "Türkiyeye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir süre burada kalacağım" dedi.
Özel uçak ile Antalya'ya çocuğu ve eşi ile gelen Rus güzel, şu anda Celta Vigo'da futbol oynayan ve Rusya Milli takımı golcüsü Smolov ile evliydi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:54
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