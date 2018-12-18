2018 Dünya Latin Dansları Kupası
2 saat önce
2018 Dünya Latin Dansları Kupası'nda milli sporcular Emek ve Büşra Yeter, tekler ve çiftler kategorilerinde dereceler elde etti.
2018 Dünya Latin Dansları Kupası'nda milli sporcular Emek ve Büşra Yeter, tekler ve çiftler kategorilerinde dereceler elde etti. Türkiye
Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD
'nin Orlando
kentinde sona eren organizasyonda mücadele eden milli sporculardan tek erkeklerde Emek Yeter, salsa doğaçlamada birinci, salsa profesyonel dalında 4'üncü oldu. Tek kadınlarda ise Büşra Yeter, salsa doğaçlamada 6'ncılık elde etti.
Milli sporcular, çiftler salsa doğaçlama kategorisini ise ikinci sırada tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:43 Kaynak: AA
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