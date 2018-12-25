2018'E Lezzet Bakışı!

Tüm şehirler içerisinde sipariş cirosunu en çok artıran iller; ortalama 3 kat artışla Burdur, Karabük ve Karaman oldu. Bu illeri ise sırasıyla; Düzce, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Kahramanmaraş, Mardin ve Amasya izledi.

Yemeksepeti kullanıcıları sadece sipariş vermekle yetinmediler, bol bol da yorum yaptılar ve restoranlara puan verdiler. Kullanıcılar yıl boyunca toplam 3,4 milyon yorum ve 4,9 milyon puanlama yaptılar.

Yıl boyunca kullanıcıların en çok yemek yedikleri ay Aralık, lezzete en düşkün oldukları gün ise pazar oldu.

22 yaşındakiler ise en çok siparişi vererek liderliği ele geçirdi.

En çok sipariş veren burç ise oğlak oldu.

Ders çalışırken yemeksiz olmaz diyerek en çok siparişi veren kampus ise İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü oldu. Onu ise Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü izledi.

Yemeksepeti kullanıcıları 2018'de de indirimli lezzetlerin tadına doydular. Kullanıcılar yaklaşık 200 milyon TL indirimden faydalandılar.

2018'in favori lezzetleri:

Yılın sipariş lideri geçtiğimiz yıl da olduğu gibi burger oldu. Yemeksepeti kullanıcılarının bir yıl boyunca yedikleri burgerleri üst üste koysaydık, yüksekliği dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in yüksekliğinin 210 katı oluyor.

Geçtiğimiz yıl 5. sırada yer alan döner, bu yıl büyük bir atağa geçti ve sipariş sayısını %70 artırarak listenin ikinci sırasına yerleşti.

Lahmacun bir önceki yıla göre bir basamak gerileyerek 3. sırada yer aldı. Yemeksepeti kullanıcıları bir yıl boyunca 16 milyon lahmacun yedi. Bu lahmacunları yan yana koysak 280 futbol sahası ediyor.

2018'de atağa geçen lezzetler:

Türk insanının vazgeçilmezi olan kahve, bu sene siparişlerini tam 2 kat arttırdı. En çok sevilen kahve çeşidi ise latte oldu.

Atağa geçen bir diğer lezzet ise %70 artışla deniz ürünleri oldu.

Bu yıl diğer en büyük atağı yapanlar ise %70 ile döner ve onu takiben %65 ile çiğ köfte oldu.

Kahvaltı siparişleri de %65 artış ile bu yılın favorilerinden olurken; bu kategoride en çok Ayvalık tostu ve kaşarlı tost sipariş edildi.

Farklı kategorilerdeki gözde ürünler:

2018'de 6,5 milyon sipariş alan dünya mutfağının bu seneki favorisi İtalyan mutfağı oldu.

Kullanıcılar bu yıl Vegan lezzetlere daha fazla ilgi gösterdiler ve geçen yıla göre siparişleri %92 arttırdılar.

Dürümcüler bu sene Adana dürümden şaşmadı ve 2,5 milyon adet sipariş ettiler.

Tatlıcılar bu sene 1 milyondan fazla sufle yiyerek bu lezzeti liderliğe taşıdılar.

Çorbacıların favorisi değişmedi. Kullanıcıların tercihi mercimek çorbasından yana oldu.

2018'de toplam 7 milyon pide siparişi veren pide düşkünlerinin en gözde çeşidi ise kıymalı pide oldu.

Anadolu'daki restoranlar cirolarını %97 arttırdı

Yemeksepeti verilerine göre, Anadolu'daki restoran sayılarında geçen seneye oranla %38 artış görülürken, kullanıcı sayıları ise %51 arttı.

Anadolu'daki restoranların cirolarında geçen seneye göre ortalama %97 artış yaşandı. Tüm şehirler içerisinde sipariş cirosunu en çok artıran iller; ortalama 3 kat artışla Burdur, Karabük ve Karaman oldu. Bu illeri ise sırasıyla; Düzce, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Kahramanmaraş, Mardin ve Amasya izledi.

200 milyon lira kullanıcıların cebinde kaldı

Yemeksepeti kullanıcıları 2018'de indirimli yemek yemeye de doydular. Joker, Vodafone, Coca-Cola, Kampüs ve diğer indirimler sayesinde yaklaşık 200 milyon kullanıcıların cebinde kaldı. Yıl boyunca en çok indirimin yapıldığı lezzetler "süper ikili" menü, Adana kebap ve sade omlet oldu.

2018 yılı doğa kahramanları

2018 yılı boyunca toplam 10 milyon siparişte "Yeşili Koruyalım" kutucuğu işaretlendi ve restorana "Servis (plastik tabak, çatal, bıçak ve kâğıt peçete) gönderme" mesajı gönderildi. Böylece yaklaşık 140 ton plastiğin doğaya karışması önlendi.

1 milyon kişi muhtar adayı oldu

Yemeksepeti kullanıcıları yıl boyunca oyunun da keyfini çıkardı. Her hafta kıyasıya geçen "muhtarlık yarışında" kullanıcılar sipariş verirken rekabete de doydular. 2018'de 1 milyon kişi Yemeksepeti muhtarı adayı oldu.

Vale ile restoranlar cirolarını %30'a kadar artırdı

Restoranlar arası kurye paylaşım modelinin dünyada ilk örneği olan Vale, 2018'de kapsamını genişletmeye devam etti. 1000 restoranla İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulamada olan Vale sistemine dahil olan restoranlar cirolarını ortalama % 30'a kadar artırdı.

Süper teslimat ile restoranlar %37 daha fazla sipariş alıyor

Yemeksepeti, bu sene hayata geçirdiği "Süper Teslimat" rozeti sayesinde daha kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi amaçlıyor. Kullanıcılarının yorum ve puanlamaya dayalı geri bildirimleri sonucunda sipariş sayısı yüksek olan ve aynı zamanda iptal sipariş oranları düşük olan restoranlara verilen süper teslimat rozeti sayesinde restoranlar diğer restoranlara göre ortalama %37 daha fazla sipariş alıyorlar. Yıl boyunca kullanıcıların verdiği siparişlerin %30'u Süper Teslimat rozetine sahip restoranlardan verildi.

Şampiyon kullanıcıdan bir yılda 1.633 adet sipariş

Bu yılın sipariş rekorunu 1.633 siparişle İstanbul'da yaşayan bir kullanıcı kırdı. Diğer rekorlar ise 1.623 adet siparişle Samsun'dan ve 1.295 adet ile yine İstanbul'dan geldi.