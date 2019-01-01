Son Dakika Haberleri: 2018'e Nostaljik Şarkılarla Veda

2018'e Nostaljik Şarkılarla Veda

40 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda kurduğu Yeni Yıl Çarşısı, Gümüş Pena Grubu'nun söylediği 80'li, 90'lı yılların popüler şarkılarından oluşan müzik dinletisi ile tamamlandı.

2018'e Nostaljik Şarkılarla Veda, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda kurduğu Yeni Yıl Çarşısı, Gümüş Pena Grubu'nun söylediği 80'li, 90'lı yılların popüler şarkılarından oluşan müzik dinletisi ile tamamlandı.

Hediyelik eşya satıcılarından meyve ve sebzecilere kuruyemişçilere ve şarküteriye 50 Antalya esnafının yer aldığı Yeni Yıl Çarşısı, 22 Aralık Cumartesi'den itibaren 31 Aralık Pazartesi tarihleri arasında saat 11.00'den 23.00'e kadar binlerce vatandaşı ağırladı. Her gün değişik sanat gösterilerinin de yeraldığı Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı'nın son gününde Gümüş Pena Grubu sahne aldı. Grup 80'li, 90'lı yılların popüler şarkılarından oluşan repertuarları ile izleyicileri coşturdu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Gümüş, Muratpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf! Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:59:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018'e Nostaljik Şarkılarla Veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]