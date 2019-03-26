Son Dakika Haberleri: 2018'in 2. yarısında elektrik fiyatı 10 kuruş arttı

2018'in 2. yarısında elektrik fiyatı 10 kuruş arttı

28 dakika önce

TÜİK verilerine göre 2018'in ikinci yarısında 1 kilovatsaat elektrik fiyatı ilk 6 aya kıyasla 10,2 kuruş arttı.

2018'in 2. yarısında elektrik fiyatı 10 kuruş arttı, System.String[]
TÜİK verilerine göre 2018'in ikinci yarısında 1 kilovatsaat elektrik fiyatı ilk 6 aya kıyasla 10,2 kuruş arttı. Doğal gazın metreküpü de 30,4 kuruş zamlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:37 

Ekonomi
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