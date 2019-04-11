Son Dakika Haberleri: 2018'in Ahisini Ziyaret Edip Başarılar Diledi

2018'in Ahisini Ziyaret Edip Başarılar Diledi

29 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk'ü ziyaret etti.

2018'in Ahisini Ziyaret Edip Başarılar Diledi, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk'ü ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, çalışma hayatında gösterdiği başarı, meslek ahlakına gösterdiği saygı ve dürüst ticaret hayatı nedeniyle 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk'ü iş yerinde ziyaret etti. Ticari hayatında başarılar diledi.

Hüseyin Cahit Köktürk de Vali Bektaş'a ziyaret nedeniyle teşekkür etti. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
Hüseyin Cahit, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
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