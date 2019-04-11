2018'in Ahisini Ziyaret Edip Başarılar Diledi
29 dakika önce
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk'ü ziyaret etti.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
Valisi Erdoğan Bektaş
, 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit
Köktürk'ü ziyaret etti.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, çalışma hayatında gösterdiği başarı, meslek ahlakına gösterdiği saygı ve dürüst ticaret hayatı nedeniyle 2018 yılında ilin ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk'ü iş yerinde ziyaret etti. Ticari hayatında başarılar diledi.
Hüseyin Cahit Köktürk de Vali Bektaş
'a ziyaret nedeniyle teşekkür etti. - ZONGULDAK
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