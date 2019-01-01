Son Dakika Haberleri: 2018'in en çok yükselen hisseleri

2018'in en çok yükselen hisseleri

1 saat önce

Borsada geçen yıl en çok yükselen hisse DenizBank olurken, onu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası izledi.

2018'in en çok yükselen hisseleri, System.String[]
Borsada geçen yıl en çok yükselen hisse DenizBank olurken, onu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası izledi. Geçen yıl en çok değer kaybeden hisseler ise sırasıyla Beyaz Filo ve Flap Kongre Toplantı Hizmetleri olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:05 

Türkiye, Ekonomi
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