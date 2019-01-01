2018'in en çok yükselen hisseleri
1 saat önce
Borsada geçen yıl en çok yükselen hisse DenizBank olurken, onu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası izledi.
Borsada geçen yıl en çok yükselen hisse DenizBank olurken, onu Türkiye
Kalkınma ve Yatırım Bankası izledi. Geçen yıl en çok değer kaybeden hisseler ise sırasıyla Beyaz Filo ve Flap Kongre Toplantı Hizmetleri olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:05
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