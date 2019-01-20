2018'in En Fazla İndirilen Yerli Uygulaması Bi

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, 2018'de en fazla indirilen yerli uygulama oldu.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, 2018'de en fazla indirilen yerli uygulama oldu.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kısa zamanda küresel düzeyde de adından söz ettiren BiP, bir yılda indirilme sayısını yüzde 87 artırdı. Böylece BiP'in 2017'de 18 milyon olan indirilme rakamı, geçen yıl 34 milyona ulaştı.



BiP'in indirilme sayısındaki artış, iletişim trafiğine de yansıdı. BiP ile mesaj trafiği 3,5 kat, arama-aranma trafiği ise 2,5 kat artış gösterdi. BiP üzerinden 2017'de gönderilen mesaj sayısı 9,7 milyar iken, 2018'de 34 milyara ulaştı. BiP'ten arama süresi ise bir yılda 427 milyon dakikadan 1 milyar 61 milyona çıktı. İlk defa BiP abonelerinin deneyimlediği 6 kişiyle aynı anda görüntülü görüşme özelliğiyle ise 87 milyon dakika kullanıldı.



BiP'in global çapta yayılma hamlesi doğrultusunda 2018'de önemli gelişmeler yaşandı. 2018'de İran'dan Suudi Arabistan'a, Fas'tan Ukrayna ve Belarus'a, Japonya'dan Brezilya ve Antarktika'ya kadar dünyanın dört bir yanından kullanıcılar BiP'i tercih etti. BiP'in reklamları, New York'taki ünlü Times Meydanı'nın dijital ekranlarında boy gösterdi. BiP, yurt dışındaki kullanıcı sayısı ise 5 milyona erişti.



"192 farklı ülkeden milyonlarca kullanıcısı olan bir platform oldu"









Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, BiP'te tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "BiP'i ilk hayata geçirdiğimizde birçok kişi 'Neden yapıyorsunuz ki', 'Yapılmışı var' gibi eleştirilerinde bulundu. Oysa biz neden bu topraklardan da küresel dijital servisler olmasın diye düşünerek yola çıktık. Bu hedefle Turkcell mühendisleriyle gece gündüz çalışarak artık bugün global rakiplerinin dahi özelliklerini taklit ettiği, ülkemize ait iletişim ve yaşam platformu BiP'i tüm dünyanın kullanımına sunduk." ifadelerini kullandı.



Terzioğlu, BiP'in, şu anda Afrika'dan Antarktika'ya Amerika'dan Avustralya'ya kadar 192 farklı ülkeden milyonlarca kullanıcısı olan bir platform olduğunu aktararak, "BiP örneğinde de görüldüğü gibi kendimize güvendiğimizde dünya çapında ilgi gören ürün ve servislere imza atabiliyoruz. 2019 yılında da yerli ve milli ürünlere destek vererek çalışmalarımızı ülkemiz ve insanlarımız için aralıksız sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Geleceğin iletişim teknolojilerine yön veriyor



Verilen bilgiye göre, BiP, 2018 yılında benzerlerinde olmayan birçok yeniliği daha bünyesine ekledi. "BiP'te Numara Çok" özelliği, iletişimi bambaşka bir boyuta taşıdı. İki ayrı numarayla kullanma olanağı sayesinde BiP, bir iletişim platformunun çok daha ötesinde konuma ulaştı.



Dünyada bilinen en büyük rakiplerince sıkı biçimde takip edilen ve birçok kez örnek alınan BiP, geleceğin iletişim teknolojilerine yön verir konuma geldi. Grup görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme, web platformu üzerinden de BiP kullanılabilmesi gibi özellikleriyle BiP, rakipleri arasında öne çıkmayı başardı.





"Keşfet" ile yüzlerce servis ve kamu hizmeti





"Keşfet" bölümünde yer alan 300'den fazla servis ile bir yaşam platformuna dönen BiP, günlük birçok ihtiyacı tek platform üzerinden karşılıyor. Zengin oyun içerikleri ve yarışmalara ek olarak spordan magazine geniş yelpazede bir içerik, anlık olarak kullanıcılara sunuluyor.



7 milyon takipçisi ile "Sürpriz Nokta" üzerinden 310 milyon kez oyun oynandı, 50 milyon hediye dağıtıldı. BiP ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, e-Devlet Kapısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, Keçiören ve Bodrum Belediyesi gibi kamu kurumlarına ulaşmak da mümkün.



BiP'te; "Grup Görüntülü Görüşme", "Cepten Cebe Hızlı ve Kolay Para Transferi", "İkinci Numaram BiP'te Servisi", "BiP'ten Her Yöne Arama", "BiP ile Web'ten hızlı ve kolay mesajlaş", "Sürpriz Nokta ile hem oyna hem kazan", "Anlık Karşılıklı Takip Etme", "BiP Game ile Oyun Oyna" ve "Faks Gönder" gibi özellikler yer alıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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