2018’in en girişimci üniversitesi ODTÜ

TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018 sonuçları belli oldu.

TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018 sonuçları belli oldu. En girişimci üniversiteler listesinde ODTÜ liderliği bırakmadı.

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