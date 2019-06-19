Son Dakika Haberleri: 2018’in en girişimci üniversitesi ODTÜ
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2018’in en girişimci üniversitesi ODTÜ

1 dakika önce

TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018 sonuçları belli oldu.

2018’in en girişimci üniversitesi ODTÜ, System.String[]
TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018 sonuçları belli oldu. En girişimci üniversiteler listesinde ODTÜ liderliği bırakmadı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:53 
Ekonomi
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