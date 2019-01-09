Son Dakika Haberleri: 2018'in en maliyetli doğal afeti

2018'in en maliyetli doğal afeti

32 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde geçen yılın sonlarında etkili olan orman yangınının 2018'in en maliyetli doğal afeti olduğu bildirildi.

2018'in en maliyetli doğal afeti, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde geçen yılın sonlarında etkili olan orman yangınının 2018'in en maliyetli doğal afeti olduğu bildirildi. Geçen yıl doğal afetlerin neden olduğu zararlar toplamı 160 milyar dolar olurken, bir önceki sene bu 350 milyar dolar seviyesindeydi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:00 

California, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Gazeteci, Domuz Gribi Sebebiyle Hayatını Kaybetti Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:32:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018'in en maliyetli doğal afeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]