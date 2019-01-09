2018'in en maliyetli doğal afeti
32 dakika önce
ABD'nin California eyaletinde geçen yılın sonlarında etkili olan orman yangınının 2018'in en maliyetli doğal afeti olduğu bildirildi.
ABD
'nin California
eyaletinde geçen yılın sonlarında etkili olan orman yangınının 2018'in en maliyetli doğal afeti olduğu bildirildi. Geçen yıl doğal afetlerin neden olduğu zararlar toplamı 160 milyar dolar olurken, bir önceki sene bu 350 milyar dolar seviyesindeydi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:00
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