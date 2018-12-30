2018'in fark yaratan 10 bilimsel buluşu
46 dakika önce
Yılın en iyi 10 bilimsel ve teknolojik buluşu, elektronik, kimya, tıp, biyoloji, fizik, robotik ve yapay zeka alanlarında gerçekleştirildi.
Yılın en iyi 10 bilimsel ve teknolojik buluşu, elektronik, kimya, tıp, biyoloji, fizik, robotik ve yapay zeka alanlarında gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:55
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