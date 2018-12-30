Son Dakika Haberleri: 2018'in fark yaratan 10 bilimsel buluşu

2018'in fark yaratan 10 bilimsel buluşu

46 dakika önce

Yılın en iyi 10 bilimsel ve teknolojik buluşu, elektronik, kimya, tıp, biyoloji, fizik, robotik ve yapay zeka alanlarında gerçekleştirildi.

2018'in fark yaratan 10 bilimsel buluşu, System.String[]
Yılın en iyi 10 bilimsel ve teknolojik buluşu, elektronik, kimya, tıp, biyoloji, fizik, robotik ve yapay zeka alanlarında gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:55 

Ekonomi
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