Son Dakika Haberleri: 2018'in Özeti: Türkiye'de ve Dünyada Yılın Öne Çıkan Olayları
BBC

2018'in Özeti: Türkiye'de ve Dünyada Yılın Öne Çıkan Olayları

1 saat önce

2018'in başında Türkiye'nin "Mahmut Hocası" Münir Özkul hayatını kaybetti.

2018'in Özeti: Türkiye'de ve Dünyada Yılın Öne Çıkan Olayları, System.String[]
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2018 yılının başında Türkiye'nin "Mahmut Hocası" Münir Özkul hayatını kaybetti.

Bu haberin ardından yılın geri kalanında da olumsuz haberler çoğunluktaydı.

Kuzey Kore'deki tarihi zirve yılın en önemli olaylarından biriydi.

Türkiye ise 24 Haziran seçimleri sonrası uzun süre Pastör Andrew Brunson ve doların yükselişini konuştu.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre 2018 en fazla gazetecinin öldürüldüğü yıl oldu.

Öldürülen 53 gazeteciden biri de Cemal Kaşıkçı'ydı. Suudi gazeteci, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

Yılın sonlarına doğru ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekme kararını konuşarak girdik.

Herkese şimdiden mutlu yıllar.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:46 

Münir Özkul, Türkiye, Dünya
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