2018'in Parlayan Yıldızı Manisa BBSK

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve avcılık, Dağcılık, Atletizm, Judo, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Futbol, Motor Sporları, Okçuluk, Voleybol, Atletizm ve Yüzme ile 13 branşta Manisa ve ülke sporuna hizmet ediyor..

2018 yılında spor alanlarının parlayan yıldızı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü lisanslı sporcu sayısını 1000' e çıkarırken Spor Okulların'da uzman eğitmenleriyle 5 bin çocuğa spor eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün vizyonuyla büyüyen Manisa sporu, altyapısındaki sporcuları ve ardı ardına inşa edilen tesisleriyle gurur verirken emeklerin karşılığını da ödüller ve kupalarla aldı.

İşte Gurur tablomuz:

Üçüncü Lig Birinci gruptan rekorlar kırarak 2.Lig'e çıkan futbol takımı. Bugünlerde verdiği zirve mücadelesiyle Birinci Lig'e göz kırpıyor.

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi'nden namağlup ünvanıyla Birinci Lig'e çıkan dev adamlar da hedefleri olan Süper Lig'e emin adımlarla ilerliyor.

Takım sporlarının yanı sıra profesyonel yönetici ve antrenörlerle, uluslararası standartlardaki tesislerde çalışan sporcularımız bireysel branşlarda da topladıkları madalyalarla Ülkemizin ve Manisa'nın gururu oluyorlar.,

Aerobik Jimnastik branşında Uluslararası alanda topladığı madalyalarla 'altın kız' olarak anılan Ayşe Begüm Onbaşı 2018 yılında da birincilik kürsüsünü kimselere bırakmadı. Altın kızımız son olarak Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak büyük sevinç yaşattı..

Aynı şekilde başarılarıyla Manisa ve ülke sporunun büyük değeri Mert Şişmanlarönce Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Avrupa 2. Oldu. Ardından Bahama Adaları'nda düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ise dünya 3. olarak bronz madalya kazandı. Şimanlarher şampiyona dönüşü omuzlarda taşındı.

Bu yıl Judo'da bayrağımızı göndere çektiren diğer isimler ise Niyazi Gökçen ve Abidin Karabulut'tu. Gökçen, Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nda 66 kilogramda Balkan şampiyonu ünvanını alırken Abidin Karabulut'da 70 kiloda boynuna taktığı bronz madalya ile göğsümüzü kabarttı. Geleceğin yıldızı Öznur Efe de ağbilerini aratmadı. Öznur Efe Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncülükle dönerek geleceğe umutla bakmamızı sağladı.

Bitmedi…

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcularından Caner Türkkan'daYunanistan'da düzenlenen Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'nda Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'yla Avrupa şampiyonluğu sevincini hem yaşadı, hem yaşattı.

İlerleyen yaşına karşın azmi ile birçok sporcuya taş çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 2018 yılında da madalya avcısı oldu. Son olarak Türkiye'de düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından biri olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kendi yaş grubunda 1'inci oldu. Başta milli atletler olmak üzere yüzlerce rakibini geride bırakan Ahmet Bayram,42 kilometrelik koşuda daha önce 2. 42 olan rekorunu bu kez 2.36'lık derecesiyle geliştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un motor sporcuları da yarışmalarda elde ettikleri derecelerle yüzümüzü güldürdüler. Kamil Kırbaş, Süper Street ve Street 2'de Türkiye Şampiyonu olurken Ufuk Işıkstrett 750 cc'de Türkiye 2'incisi olmayı başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Badminton takımı da 2018'i derece yapmadan bırakmadı. Geleceğin yıldızları Ali Hamza Doğan ve Alptuğ Çelikoğlu çift erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attılar.

13 branşta birçok ulusal ve uluslar arası turnuvaya katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un , minik, yıldız ve genç sporcuları da topladıkları madalyalar, kırdıkları Türkiye rekorlarıyla 2018 yılında da Manisa'nın adını zirveye yazdırdılar.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yöneticilerinden, çalışanlarına, sporcularından, destek verenlerine teşekkür etti.