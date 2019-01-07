Son Dakika Haberleri: 2018'in Son Ayında 30 Bin 530 Hırsızlık Olayı Yaşandı

2018'in Son Ayında 30 Bin 530 Hırsızlık Olayı Yaşandı

1 saat önce

Geride bırakılan 2018 yılında alınan güvenlik önlemleri sayesinde ev, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık dikkat çekici oranda azaldı.

2018'in Son Ayında 30 Bin 530 Hırsızlık Olayı Yaşandı, System.String[]
Geride bırakılan 2018 yılında alınan güvenlik önlemleri sayesinde ev, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık dikkat çekici oranda azaldı. 2018 Aralık ayında toplam 30 bin 530 hırsızlık olayı yaşanırken, bir önceki yıla göre hırsızlık olay sayısı yüzde 19 azaldı. Hırsızlık olayları azalırken, olayları aydınlatma oranı ise arttı. Geçen yılın son ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 27'si aydınlatıldı.

Asayiş politikalarının uygulanması, çarsı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması sonucunda hırsızlık olayları azaldı.2018 Aralık ayında 30 bin 530 hırsızlık olayı yaşanırken, 2017'nin aynı döneminde 37 bin 899 hırsızlık olmuştu. Hırsızlık olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı. Bu olayların yüzde 27'si aydınlatıldı.

Evden hırsızlık yüzde 28 azaldı

2018'de alınan yoğun güvenlik önlemleri ve yürütülen başarılı operasyonlar rakamlara da yansıdı. 2017'nin Aralık ayında 8 bin 184 evden hırsızlık olayı yaşanırken, güvenlik önlemleri sayesinde bu sayı 2018 Aralık ayında 5 bin 905'e geriledi. Geçen yılın Aralık ayında evden hırsızlık olayı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalırken, bu olayların yüzde 23'ü aydınlatıldı.

2018'in son ayında 4 bin 200 iş yeri ve kurumdan hırsızlık

İş yeri ve kurumdan hırsızlıkların sayısı da evden hırsızlık gibi düştü. 2018 yılının son ayında 4 bin 200 iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı yaşanırken, 2017'de 5 bin 139 iş yeri ve kurumdan hırsızlık meydana gelmişti. Geride bıraktığımız 2018 yılında 3 bin 899 otodan hırsızlık, 865 oto hırsızlığı, 15 bin 661 'diğer' hırsızlık olayı yaşandı.

2017 yılında ise otodan hırsızlık 6 bin 142, oto hırsızlığı bin 350, diğer hırsızlıklar 17 bin 84 olarak kaydedilmişti. Otodan hırsızlık yüzde 37, oto hırsızlığı yüzde 36, diğer hırsızlıklar yüzde 8 azalırken olayları aydınlatma oranları attı. Otodan hırsızlık olaylarının yüzde 15'i, oto hırsızlığı olaylarının yüzde 34'ü, diğer hırsızlık olaylarının yüzde 26'sı aydınlatıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

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