2018'in Son Hafta Sonunda Kayakseverler Erciyes'e Akın Etti
33 dakika önce
Binlerce kayaksever, 2018 yılının son hafta sonunda Erciyes Dağı'na akın etti.
Binlerce kayaksever, 2018 yılının son hafta sonunda Erciyes
Dağı'na akın etti. Türkiye
'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, sezonun açılmasıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle hafta sonlarında kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes, sunulan imkanlar ile ziyaretçilerini memnun ediyor. İstanbul
'dan Erciyes'e ilk defa gelen bir kayaksever, "Erciyes'e ilk defa geliyorum. İstanbul'dan geldim. Kayak çok güzel ama çok ağır bir spor. Birkaç günlük eğitimle olabilecek bir şey değil. Biz de kaymaya çalışıyoruz. Erciyes'e ilk kez geldim ama burası gayet güzel. Ortam güzel ve her şey elverişli" dedi.
Bir başka kayaksever ise, "Benim için de yeni bir sezon başlangıcı oldu. İlk defa kaymayı deniyorum. Burada imkanlar gayet güzel. Buradaki imkanlar benim için çok güzel oldu" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:30 Kaynak: İHA
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