2018’in yükseleni blok zinciri geliştiriciliği
2 saat önce
YZ'ya ilişkin yetenekler Linkedin'de 2015'ten bu yana %200'e yakın artış gösterdi.
YZ'ya ilişkin yetenekler Linkedin'de 2015'ten bu yana %200'e yakın artış gösterdi. Sözlü iletişim, liderlik, zaman yönetimi gibi beceriler, uygulaması en zor becerilere dönüşüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:55
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