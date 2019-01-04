Son Dakika Haberleri: 2018’in yükseleni blok zinciri geliştiriciliği

2018’in yükseleni blok zinciri geliştiriciliği

2 saat önce

YZ'ya ilişkin yetenekler Linkedin'de 2015'ten bu yana %200'e yakın artış gösterdi.

2018’in yükseleni blok zinciri geliştiriciliği, System.String[]
YZ'ya ilişkin yetenekler Linkedin'de 2015'ten bu yana %200'e yakın artış gösterdi. Sözlü iletişim, liderlik, zaman yönetimi gibi beceriler, uygulaması en zor becerilere dönüşüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:55 

Ekonomi
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