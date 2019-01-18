2018-KPSS branş bazındaki sıralamalar güncellendi
1 saat önce
2018 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi.
2018 KPSS
'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:25
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