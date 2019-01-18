Son Dakika Haberleri: 2018-KPSS branş bazındaki sıralamalar güncellendi

2018-KPSS branş bazındaki sıralamalar güncellendi

1 saat önce

2018 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi.

2018-KPSS branş bazındaki sıralamalar güncellendi, System.String[]
2018 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:25 

Ekonomi
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