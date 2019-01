Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2018- KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu yayımlandı. ÖSYM, 2018-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Raporda, KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümlerine göre kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atama amacıyla ÖSYM tarafından uygulanan bir sınav olduğu belirtilerek, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden oluştuğu bildirildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanların ağırlıklandırılarak adayların KPSSP94 puanının hesaplandığı belirtilen raporda, kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu kadrolarına yerleştirmenin ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türü esas alınarak yapıldığı ifade edildi. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran 1 milyon 183 bin 245 adaydan 1 milyon 24 bin 1'inin sınava girdiği ve 1 milyon 23 bin 404 adayın sınavının geçerli kabul edildiği kaydedilen raporda, "Ayrıca sınavı geçerli olan 1 milyon 23 bin 404 adaydan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan olması kriterini sağlayamayan 56 bin 633 adayın KPSSP94 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 966 bin 771 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu sınavı geçerli olan 1 milyon 23 bin 404 aday üzerinden hazırlanmıştır. Adayların KPSSP94 puan dağılımları incelendiğinde 53,78 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür" denildi. Raporda şunlar kaydedildi:"2018 KPSS Ortaöğretim'de Genel Yetenek Testinin ortalaması 19,81 ve Genel Kültür Testinin ortalaması 21,83 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç Genel Yetenek Testinin, Genel Kültür Testine göre adaylara daha zor geldiğini göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,40 olarak hesaplanırken, Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,31 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,91; Genel Kültür Testine ait puanlardan hesaplanan iç tutarlık katsayısının ise 0,85 olduğu hesaplanmıştır. Bu değerler, her iki testten elde edilen puanların yüksek derecede güvenilir olduğunu ve her iki testin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir. Adayların KPSSP94 puanları mezun oldukları yıllara göre değişim göstermektedir. En yüksek puan ortalamasının 2016 (67,41), 2017 (67,41) ve 2018 (67,21) yılları mezunlarına, en düşük puan ortalamasının ise 2008 yılında mezun olan aday grubuna ait olduğu görülmüştür." Rapora https://www.osym.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.(Pelin Üzek Kılıç/İHA)