Son Dakika Haberleri: 2018 ödemeler dengesi, 2019 için ne mesaj veriyor?

2018 ödemeler dengesi, 2019 için ne mesaj veriyor?

12 dakika önce

İsmet Özkul, sıcak para, doğrudan yatırımlar, yerli sermaye, dış krediler ve döviz rezervi hareketlerini değerlendirdi.

2018 ödemeler dengesi, 2019 için ne mesaj veriyor?, System.String[]
İsmet Özkul, sıcak para, doğrudan yatırımlar, yerli sermaye, dış krediler ve döviz rezervi hareketlerini değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:30 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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