2018 ödemeler dengesi, 2019 için ne mesaj veriyor?
12 dakika önce
İsmet Özkul, sıcak para, doğrudan yatırımlar, yerli sermaye, dış krediler ve döviz rezervi hareketlerini değerlendirdi.
İsmet Özkul, sıcak para, doğrudan yatırımlar, yerli sermaye, dış krediler ve döviz rezervi hareketlerini değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:30
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