Son Dakika Haberleri: 2018 Palamut Yılı Oldu"

2018 Palamut Yılı Oldu"

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Halinde 2018 yılında en çok satışı gerçekleşen balık palamut oldu.

2018 Palamut Yılı Oldu
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Halinde 2018 yılında en çok satışı gerçekleşen balık palamut oldu.

Balıkesir ili Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında 13 bin lüfer, 165 bin çift palamut, 32 bin kasa hamsi, 72 bin kasa sardalya, 33 bin kasa istavrit, 5 bin 500 kasa çinekop, 7 bin 500 kasa kolyoz ve 7 bin kasa uskumru balığı satışı gerçekleştiğini söyledi.

Işık, geçen yıl ise palamut miktarının yüzde 130 artarak 380 bin çifte çıktığını belirterek, "Ayrıca, 38 bin lüfer, 50 bin kasa hamsi, 45 bin kasa sardalya, 22 bin kasa istavrit, 18 bin kasa çinekop, 5 bin kasa kolyoz satışı oldu. Uskumru gelmedi. 2018 palamut yılı oldu." diye konuştu.

Geçen yıl, lüferin tanesinin 18-30, palamudun çiftinin 15-25, çinekop kasasının 200-400, hamsi kasasının 30-50, sardalyanın kasasının 30-70 ve kolyozun ise 100-150 liradan işlem gördüğünü dile getiren Işık, havaların soğuması nedeniyle Bandırma Balık Halinde balık fiyatlarının arttığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Bandırma, Balıkesir, Ekonomi
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