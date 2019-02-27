2018 Raporu: Kaza Sayısı Azaldı, Ölümler Arttı
32 dakika önce
ALMAN İstatistik Dairesi 2018 yılına ait trafik kazası istatistiklerini açıkladı.
ALMAN İstatistik Dairesi 2018 yılına ait trafik kazası istatistiklerini açıkladı. İki yıldır gerileyen ölümcül kaza sayısı 2018'de yeniden arttı. 2018'de 3 bin 265 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bir önceki yıla kıyasla ölümcül kazalar yüzde 2.7 oranında arttı. Kazalarda ölenlerin sayısı en fazla bisiklet ve motosiklet sürücüleri arasında yaşandı. Ocak-kasım ayları arasında 50 bisikletli hayatını kaybetti. Bu oran 2017'ye göre yüzde 13.6 oranında artışa tekabül ediyor. 2018'de 57 motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirdi. Bu oran geçen yıla göre yüzde 9 artış anlamına geliyor.
YAYA ÖLÜMLERİ AZALDI
Yayaların ölümüyle sonuçlanan kazalarda yüzde 6, araç sürücülerinin ölümlerinde ise yüzde 2 düşüş kaydedildi. Polis
kayıtlarına geçen toplam kazalar da yüzde 0.8 oranında geriledi, ancak ölümle sonuçlanan kazalar arttı. Geçen yıl 2.6 milyon trafik kazası kayda geçti. 2 milyon 300 bin kaza maddi hasarla, 307 bin 900 kaza ise yaralanma ve ölümle sonuçlandı. 394 bin kişi yaralandı. Yaralananların sayısı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1.1 oranında arttı. Kaza artışında Saksonya Eyaleti başı çekti. Kazaların yüzde 50 arttığı Saksonya'yı yüzde 26 ile Hessen
takip etti. Kazaların azaldığı eyaletlerin başında ise yüzde 18 ile Baden Württemberg
, yüzde 16 ile Kuzey Ren Vestfalya
geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:30
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