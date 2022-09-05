Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları... - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...

05.09.2022 14:22

ORC'nin, 2023 genel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmadan birbirinden ilginç sonuçlar çıktı. AK Parti'nin yüzde 30 ile birinci sırada yer aldığı ankette Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi yüzde 2.5 oranında oy aldı. İşte diğer partilerin yüzdeleri...

2023 genel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC, yerel seçimlerde AK Parti'nin kaybettiği İstanbul'da dikkat çeken bir araştırma yaptı.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Araştırmada vatandaşlara "2023 seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıları yüzde 30.2'si seçimini AK Parti'den yana yaptı. Listenin zirvesindeki AK Parti'yi, yüzde 27.4 ile CHP takip etti. Anket sonuçlarının üçüncü sırasında ise Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti bulunuyor.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ 6. PARTİ ÇIKTI

Listenin devamında sırasıyla yüzde 9.2 ile HDP, yüzde 4.3 ile MHP yer alıyor. Çalışmanın en dikkat çeken sonucuna ise Türkiye Değişim Partisi imza attı. Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı parti İstanbul'daki katılımcıların yüzde 2.5 oranında oyunu aldı. Listenin devamında DEVA, BTP ve Saadet bulunuyor.

İşte çalışma sonuçlarına göre partilerin oy oranları:

  • %30.2 AK Parti
  • %27.4 CHP
  • %17.7 İYİ Parti
  • %9.2 HDP
  • %4.3 MHP
  • %2.5 TDP
  • %1.8 DEVA
  • %1.7 BTP
  • %1.3 SP
  • %1.3 GP
  • %0.8 YRP
  • %0.7 BBP
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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları... - Son Dakika
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