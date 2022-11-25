ORC Araştırma'nın son seçim anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın yüzde 4,1 farkla önünde - Son Dakika
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ORC Araştırma'nın son seçim anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın yüzde 4,1 farkla önünde

25.11.2022 23:32

ORC Araştırma, vatandaşa "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ankette, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na yüzde 4,1 oranında fark atması dikkat çekti.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru bilen ORC Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

MİLLET İTTİFAKI 4 PUAN ÖNDE

ORC tarafından 18-23 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucunda CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na yüzde 4,1 fark attı. Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,9 oldu.

EN FAZLA OY AK PARTİ'NİN

Ankete göre, AK Parti yüzde 31,1 ile en fazla oy olan parti oldu. AK Parti'yi yüzde 24,2 ile CHP takip ederken, üçüncü sırada yüzde 17,8 ile İYİ Parti takip etti.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

  • HDP: Yüzde 7,4
  • MHP: Yüzde 6,8
  • Gelecek Partisi: Yüzde 2,7
  • DEVA: Yüzde 2,3
  • TDP: Yüzde 2
  • Yeniden Refah: Yüzde 1,5
  • BTP: Yüzde 1,5
  • BBP: Yüzde 1,3
  • Diğer: Yüzde 1,4
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Millet İttifakı, Güncel, Son Dakika

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