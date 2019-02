2018 Steam Ödülleri Sonuçlandı: İşte Kazananlar

Oyunların artık CD ile değil internet üzerinden satıldığı dönemde Steam, oyunların yapımcıdan kullanıcıya dağıtımına sağlayan en büyük ve en başarılı platform olarak halihazırda çalışmalarına devam ediyor. Dijital oyun dağıtım platformu Steam her yıl düzenli olarak kategorilere göre en iyi oyunların ve yapımcıların seçildiği bir yarışma da düzenliyor.Yılın VR Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, En İyi Geliştiriciler, En İyi Ortam, Arkadaşlarla Daha Zevkli, En İyi Alternatif Tarih ve Bir Makineyle Yaşanan En Büyük Eğlence olmak üzere toplamda 8 kategoride adayların bulunduğu 2018 Steam Ödülleri'nin sonucu açıklandı.Steam kullanıcılarının oylamasına sunulan Steam Ödülleri'nde Assassin's Creed Odyssey dışında 2018 yılında üretilen bir oyun bulunmaması ise sonuçlarda dikkatleri çekenler arasında.Yılın Oyunu Kategorisi AdaylarıPlayerUnknown's BattlegroundsMonster Hunter: WorldKingdom Come: DeliveranceHitman 2Assassin's Creed OdysseyKazanan: PlayerUnknown's BattlegroundsYılın VR Oyunu Kategorisi AdaylarıThe Elder Scrolls V: Skyrim VRVRChatBeat SaberFallout 4 VRSuperhot VRKazanan: The Elder Scrolls V: Skyrim VRAşk ile Devam Ettirilen Kategorisi AdaylarıDota 2Grand Theft Auto 5No Man's SkyPath of ExileStardew ValleyKazanan: Grand Theft Auto 5En İyi Geliştirici Kategorisi AdaylarıCD Projekt RedUbisoftBethesdaRockstar GamesDigital Extremes Square Enix5CapcomParadox InteractiveBandai NamcoKlei EntertainmentKazanan: CD Projekt Red?En İyi Ortam Kategorisi AdaylarıThe Witcher 3: Wild HuntSubnauticaShadow of the Tomb RaiderFar Cry 5Dark Souls 3Kazanan: The Witcher 3: Wild HuntArkadaşlarla Daha İyi Kategorisi AdaylarıCounter-Strike: Global OffensiveRainbow Six SiegePayday 2Dead by DaylightOvercooked 2Kazanan: Tom Clancy's Rainbow Six Siege?En İyi Alternatif Tarih Kategorisi AdaylarıWolfeinstein 2: The New ColossusAssassin's Creed OdysseyHearts of Iron 4Sid Meier's Civilization 6Fallout 4Kazanan: Assassin's Creed Odyssey?Bir Makine ile Yaşanan En Büyük Eğlence Kategorisi AdaylarıEuro Truck Simulator 2Rocket LeagueNier: AutomataFactorioSpace EngineersKazanan: Rocket LeagueSteam Ödülleri'nin 2018 yılı sonunda gerçekleştirilen oylamasında optimizasyon sorunlarına rağmen PUBG'nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) Yılın Oyunu Kategorisi'nin kazananı seçilmesi bazı kesimleri şaşırttı ancak her ne kadar optimizasyon sorunu bulunsa da yaydığı ünü sayesinde Yılın Oyunu seçildi.