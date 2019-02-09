2018 Steam Ödülleri Sonuçlandı: İşte Kazananlar

Oyunların artık CD ile değil internet üzerinden satıldığı dönemde Steam, oyunların yapımcıdan kullanıcıya dağıtımına sağlayan en büyük ve en başarılı platform olarak halihazırda çalışmalarına devam ediyor. Dijital oyun dağıtım platformu Steam her yıl düzenli olarak kategorilere göre en iyi oyunların ve yapımcıların seçildiği bir yarışma da düzenliyor.
Yılın VR Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, En İyi Geliştiriciler, En İyi Ortam, Arkadaşlarla Daha Zevkli, En İyi Alternatif Tarih ve Bir Makineyle Yaşanan En Büyük Eğlence olmak üzere toplamda 8 kategoride adayların bulunduğu 2018 Steam Ödülleri'nin sonucu açıklandı.
Steam kullanıcılarının oylamasına sunulan Steam Ödülleri'nde Assassin's Creed Odyssey dışında 2018 yılında üretilen bir oyun bulunmaması ise sonuçlarda dikkatleri çekenler arasında.
Yılın Oyunu Kategorisi Adayları
PlayerUnknown's Battlegrounds
Monster Hunter: World
Kingdom Come: Deliverance
Hitman 2
Assassin's Creed Odyssey
Kazanan: PlayerUnknown's Battlegrounds
Yılın VR Oyunu Kategorisi Adayları
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
VRChat
Beat Saber
Fallout 4 VR
Superhot VR
Kazanan: The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Aşk ile Devam Ettirilen Kategorisi Adayları
Dota 2
Grand Theft Auto 5
No Man's Sky
Path of Exile
Stardew Valley
Kazanan: Grand Theft Auto 5
En İyi Geliştirici Kategorisi Adayları
CD Projekt Red
Ubisoft
Bethesda
Rockstar Games
Digital Extremes Square
Enix5
Capcom
Paradox Interactive
Bandai Namco
Klei Entertainment
Kazanan: CD Projekt Red?
En İyi Ortam Kategorisi Adayları
The Witcher 3: Wild
Hunt
Subnautica
Shadow of the Tomb Raider
Far Cry 5
Dark Souls 3
Kazanan: The Witcher 3: Wild Hunt
Arkadaşlarla Daha İyi Kategorisi Adayları
Counter-Strike: Global Offensive
Rainbow Six Siege
Payday 2
Dead by Daylight
Overcooked 2
Kazanan: Tom Clancy's Rainbow Six Siege?
En İyi Alternatif Tarih Kategorisi Adayları
Wolfeinstein 2: The New Colossus
Assassin's Creed Odyssey
Hearts of Iron 4
Sid Meier's Civilization 6
Fallout 4
Kazanan: Assassin's Creed Odyssey?
Bir Makine ile Yaşanan En Büyük Eğlence Kategorisi Adayları
Euro Truck Simulator 2
Rocket League
Nier: Automata
Factorio
Space Engineers
Kazanan: Rocket League
Steam Ödülleri'nin 2018 yılı sonunda gerçekleştirilen oylamasında optimizasyon sorunlarına rağmen PUBG'nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) Yılın Oyunu Kategorisi'nin kazananı seçilmesi bazı kesimleri şaşırttı ancak her ne kadar optimizasyon sorunu bulunsa da yaydığı ünü sayesinde Yılın Oyunu seçildi.