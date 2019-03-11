Son Dakika Haberleri: 2018 Suriyeli Çocukların Kabusu Oldu

2018 Suriyeli Çocukların Kabusu Oldu

16 dakika önce

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, 8 yıllık Suriye savaşında en çok çocuk ölümünün 2018'de yaşandığını duyurdu.

2018 Suriyeli Çocukların Kabusu Oldu, System.String[]
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, 8 yıllık Suriye savaşında en çok çocuk ölümünün 2018'de yaşandığını duyurdu.

Suriye iç savaşı 8'inci yılına girerken düşmanlıklar ve sivil ölümleri hala bitmedi. DEAŞ'ın neredeyse tamamının temizlenmesine rağmen, rejim güçlerinin muhaliflere yönelik yaptığı bombardımanlarda siviller büyük zarar görüyor. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, 2018'de çatışmalar nedeniyle bin 106 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Savaşın başlamasından bu yana en çok çocuk ölümünün 2018'de yaşandığına dikkat çeken Fore, "Üstelik bu BM tarafından teyit edilebilen resmi sayı olduğu için, gerçek sayı muhtemelen bunun çok üzerinde" dedi.

Patlamamış mühimmatların ülkedeki ana tehdit unsurlarından olduğuna dikkat çeken Fore, "Bugün mayın kirliliği ülkedeki çocuk kayıplarının başlıca nedeni olarak karşımıza çıkarken, geçtiğimiz yıl gerçekleşen ölümlerden 434'ü patlamamış mühimmat sonucunda gerçekleşti" ifadesini kullandı. Yine geçtiğimiz yıl sağlık kurumlarına en fazla saldırının yaşandığını kaydeden Fore, "2018 yılında ayrıca rekor bir sayıyla eğitim ve sağlık kuruluşlarına yönelik 262 saldırı kaydedildi" dedi.

Hiçbir tarafın denetiminde olmayan bölgelerdeki aileler ve çocuklar bıçak sırtında yaşamayı sürdürüyor. Ürdün sınırı yakınlarındaki Rukban kampında ailelerin yiyecek, su, barınak, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim sıkıntısı devam ediyor. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:25 Kaynak: İHA

Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu Anne-Kız Cinayetine Hırsızlık Süsü Veren 6 Akraba Gözaltına Alındı

Sen Anlat Karadeniz'de Beklenmeyen Ayrılık! Kilit İsim Vedat, Apar Topar Öldürüldü Üvey Annesini Öldürüp Başını Kapıya Asan Katil Zanlısı, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:41:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018 Suriyeli Çocukların Kabusu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]