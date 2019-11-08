"2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"
7 saat önce
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Katılımcılar ve protokol üyeleri Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin konuşması ANKARA - "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı" yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:04 Kaynak: AA
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı
Katılımcılar ve protokol üyeleri
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin konuşması ANKARA - "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı" yapıldı.
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