Son Dakika Haberleri: "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"
Son Dakika Güncel '2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı'

"2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"

7 saat önce

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Katılımcılar ve protokol üyeleri Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin konuşması ANKARA - "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı" yapıldı.

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı

Katılımcılar ve protokol üyeleri

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin konuşması ANKARA - "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı" yapıldı.

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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